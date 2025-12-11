Още една идея за жълтите стотинки преди влизането в еврозоната

С наближаването на 2026 година и влизането на България в еврозоната много хора се сещат за касичката/буркана/кутията от шоколадови пурички, в които с години са трупали жълти стотинки. Неотдавна Под тепето даде идея на пловдивчани с кампанията „Жълти стотинки“ – национална благотворителна инициатива, която от години събира средства в подкрепа на детски отделения в болници в страната. Друга опция за гражданите, които биха се радвали да подпомогнат някое добро дело със своите „жълтици“, е инициативата на Каритас Витания „Шепичка жълти стотинки“. Събраната сума се използва за различни каузи на организацията.

През 2023 г. инициативата, която съществува от 2021 г., събра 3880 лв. Парите са пренасочени в помощ на Центровете за домашни грижи на Каритас, ситуирани в Южна България.

Как и къде да предадем стотинките?

В Пловдив всеки може да занесе събраните стотинки в офиса на Каритас. Влиза се между Католическата катедрала и красивата сграда на Католическата епархия (ул. „Мария Луиза“ 3). Завивате вляво зад катедралата и при вторите стълби ви посреща надписът на организацията. Екипът им е там от 9 до 17 часа.

Не е нужно да сортирате или опаковате стотинките по определен начин — това е задължение на доброволците.

Има ли срок за предаване на стотинките?

На въпроса докога е добре желаещите да донесат своите събрани монетки, от Каритас отговарят, че е хубаво това да стане още в първите месеци на годината — най-добре до края на февруари, за да има време организацията да ги сортира и обмени.

