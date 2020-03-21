Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.
75 коментари
Новые актуальные промокод iherb на заказ для выгодных покупок! Скидки на витамины, БАДы, косметику и товары для здоровья. Экономьте до 30% на заказах, используйте проверенные купоны и наслаждайтесь выгодным шопингом.
Mochten Sie ein grundstuck am meer kaufen kaufen? Tolle Angebote am Meer und in den Bergen. Gro?e Auswahl an Immobilien, Unterstutzung bei der Immobilienauswahl, Transaktionsunterstutzung und Registrierung. Leben Sie in einem Land mit mildem Klima und wunderschoner Natur.
Want to have fun? porno melbet Watch porn, buy heroin or ecstasy. Pick up whores or buy marijuana. Come in, we’re waiting