Нова такса „Боклук“ от 2026 година

Какво трябва да направят хората? Как тече подготовката в сателитните общини около града под тепетата и докъде стигна тя в Пловдив

От 1 януари 2026 година в цялата страна влиза в сила нов начин за изчисляване на таксата за битови отпадъци. Промяната е част от измененията в Закона за местните данъци и такси и въвежда напълно нов принцип, познат като „замърсителят плаща“.

С други думи – колкото повече отпадък изхвърля едно домакинство или фирма, толкова по-висока ще бъде дължимата такса.

Досега размерът на ТБО се определяше на база данъчната оценка на имота при физическите лица и отчетната стойност на обекта при фирмите. Новият модел обаче ще обвърже таксата с реалното количество отпадък, което се генерира. Идеята е всеки да плаща според това, което действително изхвърля, а не според стойността на имота си. Така системата ще стане по-справедлива и ще стимулира разделното събиране и намаляването на отпадъците.

Подготовката в община „Родопи“ вече започна

Докато в Пловдив все още не са предприети конкретни стъпки, в съседната община „Родопи“ подготовката за новия ред вече е в ход.

Кметствата в селата Брестовица, Златитрап, Първенец, Белащица и други населени места стартираха кампания за събиране на декларации от гражданите и фирмите. Данните, които хората предоставят, ще послужат на общината да изчисли обективно бъдещата такса и да изработи новата наредба за 2026 година.

В периода от 15 октомври до 15 ноември 2025 г. всеки собственик на имот или фирма трябва да подаде декларация по Приложение №2, в която се посочва броят и вместимостта на съдовете за смет – кофи, контейнери тип „кука“ или „бобър“. На базата на тази информация ще се направи първоначална оценка колко отпадък се генерира реално от различните домакинства и обекти.

След приключване на този срок – между 17 ноември и 31 декември 2025 г., ще може да се подава и декларация по Приложение №3. Тя е предназначена за собственици, които искат да бъдат освободени от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако имотът им не се ползва през 2026 година.

Декларациите могат да се подадат в деловодството на Община „Родопи“ на ул. „Софроний Врачански“ №1А в Пловдив, в кметствата по населените места или по електронен път на адрес obshtina@rodopi.bg, като документите трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис.

Събраната информация ще позволи на администрацията да изчисли реалните разходи за сметосъбиране и да предложи по-прецизна формула за определяне на бъдещата такса.

В Пловдив промяната още не е стартирала

В самия град Пловдив обаче новият модел все още не е въведен.

Таксата за боклук през 2025 година продължава да се определя по стария принцип – според данъчната оценка на имота за гражданите и отчетната стойност на имуществото при фирмите. Общинският съвет вече прие повишение на промилите за следващата година, но не и промяна в начина на изчисление.

Очаква се новата наредба на Пловдив да бъде изготвена и приета през 2025 година, така че от началото на 2026 г. и градът да премине към принципа „замърсителят плаща“. Засега не се събират декларации и не се изисква допълнителна информация от гражданите или бизнеса. Всичко това ще бъде обявено след приемането на наредбата.

Какво ни засяга?

Новият начин за изчисляване на таксата „Битови отпадъци“ ще засегне всяко домакинство и всяка фирма в България. Принципът „колкото изхвърляш, толкова плащаш“ е задължителен за всички общини от 2026 година, но всяка ще определи собствени конкретни правила и ставки.

В община „Родопи“ подготовката вече започна, а в Пловдив предстои.

Най-важното за гражданите е да се информират и да подадат декларациите навреме, за да може общината да изработи справедлива и точна наредба.

За всички нас това означава едно: колкото по-малко отпадъци изхвърляме, толкова по-ниска ще бъде сметката ни за боклук.