No comment: Откраднаха екрана от кино-панорамата в Космос
Крадците изкъртиха и част от изложбата в новото парково пространство пред сградата
Неизвестни (хм, как да ги наречем) „люде” успяха да орезилят едно от най-стойностните начинания, правени в Пловдив в последните години- спасението на кино Космос. Точно по случай 50-годишнината на знаковата сграда за култура, съхранена от истинския порив на гражданското общество, стартира кино преглед на най-добрите български филми от 60-те. Събитие е твърде емблематично, тъй като архитектурната творба на Любомир Бонев и Любомир Шинков отново стана кино в първите четири дни от седмицата. Панорамата ще продължи до края на уикенда, но без кино екран, тъй като нелепи крадци го задигнаха тази нощ. Свалиха го от дървената конструкция, част от новото парково пространство пред Космос. Така, в хубавото време, се наложи прожекциите да бъдат преместени във фоайето на втория етаж в сградата.
Времето вече е хубаво за прожекции на открито. За жалост не можем да наречем така и хората, които тази нощ решиха да се появят на екрана в главната роля. Откраднаха го и счупиха част от фотографската изложба. Уви, опитът е неуспешен, защото прожекции ще има и макар и не на открито, ще довършим съпреживяването на българските филми от 60-те във фоайето на втория етаж. На снощните актьори само можем да кажем, че ролята им не е достойна даже и за епизодична, коментираха само организаторите на кино прегледът пред Космос.
707 коментари
п»їLately, I came across a useful report concerning safe pharmacy shipping. It details how to save money for generic meds. In case you need cheaper alternatives, go here: п»їhttps://polkcity.us.com/# online pharmacies in mexico. It helped me.
п»їRecently, I found a helpful guide regarding ordering meds from India. It details CDSCO regulations for ED medication. If you are looking for reliable shipping to USA, take a look: п»їhttps://kisawyer.us.com/# best india pharmacy. Cheers.
п»їActually, I stumbled upon a great resource concerning generic pills from India. It covers CDSCO regulations on prescriptions. If anyone wants factory prices, visit this link: п»їkisawyer.us.com. Good info.
п»їRecently, I discovered a great guide concerning buying affordable antibiotics. It covers regulations for generic meds. If you are looking for affordable options, visit this link: п»їmexico medication. Cheers.
п»їActually, I came across a helpful article about buying affordable antibiotics. It explains how to save money when buying antibiotics. If anyone wants cheaper alternatives, read this: п»їkisawyer.us.com. It helped me.
п»їJust now, I discovered an interesting resource regarding generic pills availability. It details the safety protocols for ED medication. If you are looking for Trusted pharmacy sources, read this: п»їhttps://polkcity.us.com/# purple pharmacy mexico. Hope it helps.
п»їRecently, I discovered an informative article regarding buying affordable antibiotics. The site discusses the manufacturing standards on prescriptions. If you are looking for cheaper alternatives, read this: п»їkisawyer.us.com. It helped me.