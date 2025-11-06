Как да превърнеш жилището си в мечтан дом?

Когато говорим за обновяване на дома или офиса, ключът е комбинацията от стил, качество и надеждност. В Пловдив вече си имаме няколко водещи български и международни марки, които предлагат цялостни решения за интериор и екстериор.

KAVE HOME

D5 Studio е официален и ексклузивен представител на популярната марка Kave Home за България. С над 100 магазина в повече от 80 държави, Kave Home се утвърждава като динамичен и иновативен бранд, който предлага висококачествени продукти за интериорни и екстериорни решения. Първият магазин на марката отвори врати в Барселона през 2019 г., а сега и българските домакинства могат да се докоснат до актуалните тенденции и дизайнерски решения директно у нас.

Усъвършенстването на всеки детайл е в сърцевината на философията на Kave Home. Брандът проследява внимателно всяка стъпка от процеса на проектиране, производство и дистрибуция – гарантирайки функционален дизайн, изработен от висококачествени и дълготрайни материали, при това на достъпна цена.

Kave Home комуникира с всеки, който търси баланс между естетика и индивидуалност – от човека, който иска красиво пространство, до перфекциониста, винаги готов да направи крачка напред. В колекциите ще откриете мебели и декоративни елементи, които изразяват личния стил и вдъхновяват към нови интериорни експерименти.

Мисията на марката е да направи революция в света на интериора и мебелния дизайн, поставяйки устойчивостта и отговорното производство на първо място.

В Пловдив адресът на представителния магазин е: ул. Ген. Георги Вазов 6 (до Mall Plovdiv), а онлайн може по всяко време да почерпите вдъхновение на d5studio.net.

EGLO/ЕГЛО България

Австрийската компания EGLO, основана през 1969 г. в Тирол, е сред водещите производители на осветителни тела в света. С присъствие в над 50 държави и собствени производствени бази в Унгария, Китай и Индия, EGLO съчетава модерен дизайн, висока функционалност и достъпна цена – философия, която стои в основата на всеки неин продукт.

В богатото портфолио на EGLO се включват интериорни и екстериорни осветителни тела, дизайнерски лампи, смарт осветителни системи, както и декоративни решения под марката EGLO Living. Компанията ежегодно представя над 1000 нови продукта, за да следва най-актуалните тенденции в дизайна и технологиите.

EGLO поставя сериозен акцент и върху устойчивото производство – с материали с FSC сертификати, енергийно ефективни LED технологии и постоянни усилия за намаляване на въглеродния отпечатък.

В каталозите за 2025/26 г. ще откриете нови концепции, дизайнерски линии и иновативни продукти, които обединяват естетика и практичност. А за празничния сезон компанията подготвя специален коледен сектор, който ще внесе светлина и настроение във всеки дом.

Специално за читателите на Под Тепето, EGLO предоставя промо код ПОД ТЕПЕТО, с който може да се ползва 10% отстъпка на всички артикули (извън други кампании) в магазин Пловдив до 20.12.2025 г.

В Пловдив адресът на магазина е: Коматевско шосе, срещу УМБАЛ Еврохоспитал, а онлайн може да ги намерите на https://www.eglo.com/bg/

Andi Design/Анди Дизайн

Анди Дизайн е утвърден партньор в сферата на мебелното производство и интериорните решения, който предлага всичко необходимо за създаването на стилни, функционални и дълготрайни мебели. Компанията работи с богата гама мебелни материали – МДФ вратички, термоплотове, плотове и гърбове от технически камък и керамика, които съчетават устойчивост и елегантен дизайн.

В портфолиото ѝ присъстват още мебелни дръжки, механизми и аксесоари, които придават завършен вид на всяко обзавеждане. За пълно решение в кухнята, фирмата предлага и уреди за вграждане, както и кухненски мивки и смесители, подбрани така, че да отговорят на високите изисквания както на професионалисти, така и на крайни клиенти.

С богатия си опит и внимание към детайла, Анди Дизайн се налага като доверен избор за архитекти, интериорни дизайнери и всички, които държат на качеството и индивидуалния стил.

В Пловдив продуктите им може да намерите на два адреса в непосредствена близост един до друг бул. „Македония“ 29 и бул. „Македония“ 23 – срещу РУМ „Молдавия“, както и на уебсайта https://www.andi-design.eu/