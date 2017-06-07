Йон Калман Стефансон идва в Пловдив
С исландския романист започват Европейски писателски срещи – Пловдив 2017
Европейски писателски срещи – Пловдив открива исландският писател Йон Калман Стефансон. Предстои да излезе на български език втората му книга "Тъгата на ангелите", която ще бъде представена на срещата на 7 юни 2017, сряда от 18,30 ч в Културен център на Радио Пловдив.
Себастиан Марек, Iceland Review пише: „Стефансон е романист, който пише поезия – поезия понякога пестелива, друг път епична, придружена от лирични полети на изразността, които внезапно се превръщат в прозаични изявления. Сетивното му писане е наситено с първични емоции и очевидни философски истини, дразнещи и пленителни, над които непрекъснато тегне заплахата да спрат да бъдат вземани насериозно за даденост.“
Йон Калман Стефансон е роден през 1963 година в Рейкявик. Поет, романист и преводач, той е един от най-изтъкнатите съвременни исландски писатели. Има четири номинации за Литературната награда на Северния съвет, носител е на Исландската литературна награда (2005) за романа си „Лятна светлина и след нея пада нощ“ и на шведската литературна награда на името на Пер Улув Енквист (2011) за „Между рая и ада“. Неговите произведения са преведени на десетки езици.
1 222 коментари
Matbet giriş adresi arıyorsanız işte burada. Sorunsuz için tıkla: https://matbet.jp.net/# Canlı maçlar burada. Gençler, Matbet bahis yeni adresi açıklandı.
Herkese selam, Vaycasino oyuncular? ad?na k?sa bir bilgilendirme paylas?yorum. Malum Vaycasino adresini tekrar guncelledi. Erisim sorunu varsa panik yapmay?n. Yeni siteye erisim linki su an asag?dad?r: https://vaycasino.us.com/# Paylast?g?m baglant? ile dogrudan siteye girebilirsiniz. Guvenilir bahis deneyimi surdurmek icin Vaycasino dogru adres. Tum forum uyelerine bol kazanclar temenni ederim.