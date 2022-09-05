Единственият мъж в 47-ото НС е … жена

Мечтаех да видя депутат с лопата…

Мечтите се сбъдват!

Тя днес има имен ден, има лопата и мисия

От години мечтая да видя депутат с лопата. Не да се подпира на нея и да имитира замахване преди да клъцне някой трикольор, а да бачка. Да бачка яко! Да копае, да рине и да се поти…

Спомням си, че за пръв път си го пожелах по повод един каламбур на бившия кмет на район „Южен“ в Пловдив, който даде старт на направата на фитнес площадка на открито. По това време партията му бе в управляващото държавата мнозинство и му бяха изпратили за тържественост един министър и един депутат. Тогава той се пошегува, обръщайки се към журналистите с репликата „Сега ще наблюдавате чудо невиждано – евреин с лопата.“

Мечтите се сбъдват! Днес се убедих в това отново. Видях депутат да копае с лопата от ранни зори. Е, вярно – бивш, ама депутат. Е, вярно – жена, ама народен представител. И днес има имен ден.

Елисавета Белобрадова се оказа единственият мъж в 47-ото НС.

Това зад нея е дворът на хората, в чиято къща копае кал.

Ето какво разказва за съдбата на хората там, видяното и преживяно от първо лице:

„Страшно и щастливо е едновременно. Хората са били по случайност на гости, когато е връхлетяло бедствието. По случайност внуците не са били при тях. По случайност е било ден, а не нощ и никой не е бил в леглото.

От друга страна, копаеш с мотика. Копаеш, копаеш и най-сетне отдолу се показва чисто новото дюшеме. Леглата, всички вложения на хората за последните пет години – всичко е в калта – дълбока, твърда, тежка и лепкава.

Зад дивана намерихме мъртвото им коте.

Дворът е просто ад. Всичко е ад. И трябват хора с лопати. Хора с лопати.

Ще се радвам да дойдете да копаем заедно по случай празника. Носете си ръкавици, гумени ботуши и лопата. Сега ще копая, айде чакам ви и да ви кажа, невероятни щастливци сме, че имаме, каквото имаме.“