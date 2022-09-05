Единственият мъж в 47-ото НС е … жена

Мечтаех да видя депутат с лопата…
Мечтите се сбъдват!
Тя днес има имен ден, има лопата и мисия
От години мечтая да видя депутат с лопата. Не да се подпира на нея и да имитира замахване преди да клъцне някой трикольор, а да бачка. Да бачка яко! Да копае, да рине и да се поти…
Спомням си, че за пръв път си го пожелах по повод един каламбур на бившия кмет на район „Южен“ в Пловдив, който даде старт на направата на фитнес площадка на открито. По това време партията му бе в управляващото държавата мнозинство и му бяха изпратили за тържественост един министър и един депутат. Тогава той се пошегува, обръщайки се към журналистите с репликата „Сега ще наблюдавате чудо невиждано – евреин с лопата.“
Мечтите се сбъдват! Днес се убедих в това отново. Видях депутат да копае с лопата от ранни зори. Е, вярно – бивш, ама депутат. Е, вярно – жена, ама народен представител. И днес има имен ден.
Елисавета Белобрадова се оказа единственият мъж в 47-ото НС.
Това зад нея е дворът на хората, в чиято къща копае кал.
Ето какво разказва за съдбата на хората там, видяното и преживяно от първо лице:
Започнаха възстановителните операции в Карловско – ВИДЕО
П.П.: На коментарите, че едни патриоти пуснаха клип, в който са чистички, на партийната си страница, имам да кажа, че Елисавета е там от свое име, а не от партийна листа.
