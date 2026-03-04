Борят транспортния хаос в Гагарин с еднопосочно движение

След сигнали, подписки и обществен натиск район „Северен“ въвежда временна организация на движението около СУ „Никола Вапцаров“ в часовете пик



Нова временна организация на движението се въвежда в зоната около СУ „Никола Вапцаров“ в кв. „Гагарин“, след като темата за транспортния хаос пред учебното заведение бе поставена остро преди по-малко от месец. Мярката идва като продължение на проблема, за който Под тепето писа на 10 февруари – за задръстванията, саморазправите и реалната опасност за децата в пиковите сутрешни и следобедни часове.

Транспортен хаос и саморазправи около училище в Гагарин

Решението е на кмета на район „Северен“ Венцислава Любенова и е взето след редица сигнали и подписки от родители и живущи в района. Хората алармираха, че около училището движението е пренатоварено, спира се безразборно, а пресичането за учениците често е рисково.

В тази връзка се въвежда еднопосочен режим по ул. „Огражден“ в участъка между ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“ и ул. „Милеви скали“. Целта е да се облекчи трафикът и да се намалят конфликтните точки в часовете, когато децата пристигат и напускат сградата.

От районната администрация уточняват, че проектът е изготвен с фокус върху безопасността на движението и е одобрен от ОКТ и КАТ. Ограничителните пътни знаци вече са поставени.

Припомняме, че в началото на февруари ви показахме кадри и свидетелства за транспортен хаос около училището – родители, спрели на аварийни светлини по средата на платното, разменени реплики и напрежение между шофьори, както и притеснения на живущите в района. Очевидно обществената реакция е дала резултат и местната власт предприема конкретни действия.

Дали новата организация ще сложи край на сутрешния и следобедния ад около СУ „Никола Вапцаров“, предстои да видим.