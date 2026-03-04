Първи самолет с евакуирани българи кацна на Летище Варна

Първият полет с евакуирани български граждани от Близкия изток кацна днес на Летище Варна. Самолетът на Bulgaria Air, излетял от Дубай, пристигна в 15:32 часа.

На борда са пътували 180 души, основно от Варна и Източна България. Машината е излетяла в 9:45 ч. местно време и е преминала по въздушен коридор през южен Оман и Египет. На летището пристигащите бяха посрещнати от близки, приятели и медии.

Полетът идва пет дни след началото на конфликта в региона, като забавянето се дължи на търсенето на безопасен въздушен коридор.

Евакуацията продължава. Самолети на GullivAir, „България Еър“ и Държавен авиационен оператор са в готовност да приберат и други български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман.

По-рано днес самолет излетя от София към Салала, Оман, откъдето се очаква да бъдат върнати 148 българи. По неофициална информация обратният полет може да се осъществи в четвъртък сутринта.

От Министерството на транспорта и съобщенията заявиха, че са в постоянна координация с институциите и авиокомпаниите, за да осигурят безопасното и своевременно прибиране на всички сънародници, заявили желание да се завърнат в страната.