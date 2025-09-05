Пищен старт на фестивала „Двама са малко- трима са много“

26-тото издание на Международния куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много“ и 12-тия Международен фестивал за улични изкуства „TheatAir“ превзеха центъра на Пловдив с пищни и вълнуващи събития през вчерашния ден. В сградата на Кукления театър се откри изложба на обичания актьор Панайот Добрев-Понко, следвана от представлението „Кентървилският призрак“ и церемония по официалния старт на фестивала. В същото време в Цар Симеоновата градина вървеше програма с куклена миниатюра и представления на Куклен театър „Мале-мале“, Театър „Карлсон Хаус“ и Томас Херфорд.

Около 21 часа от Виенския павилион тръгна шествие с крайна точка Римския стадион. Там публиката се наслади на впечатляващия спектакъл „Драгониус“ – огнено-акробатично шоу на „Театър на огъня и сенките Fireter“, България. Паралелна програма имаше и в парк Дондукова градина.

Сред многобройните гости на официалното откриване бе министърът на културата Мариан Бачев.

„Министерството на културата високо оценява усилията на организаторите да съхраняват и развиват традицията на този престижен културен форум, който вече няколко десетилетия утвърждава Пловдив като средище на значими театрални срещи и предоставя сцена за смели експерименти и за диалог между творци и публика. Това е причината и тази година фестивалите да се реализират и с подкрепата и под патронажа на Министерство на културата“, каза министър Бачев.

„Програмата предлага и силно национално и международно участие, и много иновации. С подкрепата на Община Пловдив екипът на Кукления театър и този директор поставиха за първи път в България роботите и изкуственият интелект в центъра на сценичните изкуства. Точно заради усилията на екипа Кукленият театър да има свой филиал в района. Тази година в бюджета заложихме 100 000 лв., за да може екипът да си завърши проектирането на тази база. Добрата новина е, че на първата сесия на Общинския съвет ще се гласува решение, което ще позволи на имота да има сграда и тя да се превърне в база на Кукления театър“, каза зам.-кметът Пламен Панов.

Най-развълнувани във вечерта бяха домакините. От името на сдружение „Двама са малко – трима са много“ поздрав към гостите отправи Евелина Кьосовска, председател на сдружението и режисьор в театъра. Огромни благодарности към участниците, партньорите и съмишлениците поднесе директорът на Кукления театър – Петър Влайков, като най-голяма той определи към вярната публика, която неизменно и предано подкрепя трупата.

26-тият Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много“ (4 – 9 септември 2025 г.) представя богат репертоар от български и международни спектакли за деца и възрастни. Програмата включва класически и съвременни заглавия от водещи куклени и драматично-куклени театри от България и международни участия от Хърватия, Полша, Чили, Иран, Словения, Нидерландия. Съпътстващата програма включва изложби, представяне на списание, на документални филми, дискусии, концерти и артистични вечери на открита сцена.

12-тият Международен фестивал за улични изкуства „TheatAir“ представя програма от спектакли на открито, уличен театър, шествия и работилници в 5 парка в различни райони на Пловдив – Централен, Тракия, Северен и Южен (4 – 7 септември). Фестивалът е ориентиран към свободен достъп и широка публика в различни градски зони и популяризира уличните форми на куклено, цирково, музикално и визуално изкуство, като превръща емблематични пловдивски пространства в сцени за пърформанси и спектакли в открита градска среда.