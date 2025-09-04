Нараства подкрепата за еврото

„Няма да правим пропагадна в подкрепа на еврото, а ще даваме достоверна информация. Страната ни е готова да въведе единната европейска валута“, заяви зам.- министърът на финансите Методи Методиев на голяма информационна среща в Пловдив днес, част от Националната кампания за въвеждането на еврото в България. Именно благодарение на инициативата, в която са въвлечени куп държавни институции, подкрепата за приемането ни в евро семейството у нас расте в последните седмици. Кампанията върши своята работа и разсейва съмненията, насадени сред българите.

Кампанията ще става все по-интензивна и ще продължи до края на годината, като срещи като днешната в Пловдив, ще се проведат в над 200 населени места. Евро „турнето“ започна от Бургас, мина през Стара Загора, а днес е под тепетата, с участието на четирима министри от кабинета- на икономиката и индустрията Петър Дилов, на електронното управление Валентин Мундров, на правосъдието Георги Георгиев, на околната среда и водите Манол Генов.

Преките ползи от въвеждането на еврото вече се усещат- вече получихме повишения кредитен рейтинг на България, който е на нивата от 2007г., което е знак за доверие към страната“, коментира министър Петър Дилов. Той подчерта, че след 1 януари най-силно ползите от влизането на страната в еврозоната ще се усетят от малкия и средния бизнес.

„Трябва да сме активни в битката с популизма. Затова тази кампания е толкова важна. Нейната цел е да обясни на хората защо България става член на Еврозоната и защо това е добро събитие за България“, каза министър Георги Георгиев. Той успокои бизнеса, че търговският регистър вече е напълно готов за присъединяването към общата европейска валута.