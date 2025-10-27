На пазар: зеле, евро и инфлация

В разгара на сезона за приготвяне на зимнина пазарите са мястото, където инфлацията се мери по-точно от стоката, а цените в евро почти ги няма.
Тук истината няма нужда от социолози и финансови анализатори, достатъчно е да чуете хората-и тези, които продават, а и тези които купуват, пише БНР, разхождайки ни по пазара в Разлог, на който се събират хора от цялата благоевградска област, както и от съседните.
В края на октомври най-търсените продукти на пазара са зелето, морковите, чушките, камбите, цвеклото, здравият картоф, който може да издържи зимата. По-рядко хората се сещат за ядки, мед, билки за чай. Но и тях ги има.
И като на всеки пазар – до зарзавата са масите с дрехи, обувки, пантофи – евтини, но със съмнително качество. Възможният вариант за драматично обедняващия българин.
Две жени се опитват да привлекат вниманието към завесите за прозорци. Местен шегаджия се провиква: „На нас отдавна ни падна пердето“…
Цените са толкова шарени, колкото и самият пазар. За някои стоки разликата е над два пъти. На чушките, корнишоните и цвеклото, например. Търговци признават, че ги сменят дори на всеки час, ако се наложи. Търговското разузнаване значи върви.
А докато върви проучването за отношенията хора-пари-пазар, една кокошка измъти яйцата. Добра реклама и принадена стойност за птицевъда от Кюстендил.
Ето и останалото от картинката:
„Цените в сезона на зимнината са височки. Въпреки това ще си направим зеле. Не можем без него“.
„Тази година реколтата е добра. Само зеле произвеждаме. Държим на българските сортове“.
„Бате Бойко да пусне парите! Нямат пари хората“.
„Всичката стока е българска. Затова е по-скъпа. Особено за пенсионера е страшно. По едно доматче, една краставичка си взимат“.
„Народът вече е много беден. Цените вървят нагоре“.
Само на две места на пазара продавачите бяха обявили цените в лева и евро.„Постоянно се променя цената. Правиш нов етикет, коригираш цените. Имаме ресурс в евро“.
„Трябва да се нагодим“.
„Както се продума за това евро, по магазините всичко скочи нагоре“.
363 коментари
Chao c? nha, n?u anh em dang ki?m ch? n?p rut nhanh d? gi?i tri Game bai thi vao ngay ch? nay. Khong lo l?a d?o: Dola789. Chuc cac bac r?c r?.
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để cày cuốc Nổ Hũ thì xem thử chỗ này. Đang có khuyến mãi: Dola789 đăng nhập. Chúc các bác rực rỡ.
Chào cả nhà, bác nào muốn tìm cổng game không bị chặn để gỡ gạc Game bài thì xem thử chỗ này. Nạp rút 1-1: Dola789. Chiến thắng nhé.