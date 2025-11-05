НС одобри създаването на комисия, която ще проверява дейността на Сорос у нас

Със 111 гласа „за“, 51 „против“ и 43 „въздържали се“ Народното събрание одобри създаването на временна парламентарна комисия, която ще извърши проверка на дейността на Джордж Сорос, Александър Сорос и свързаните с тях фондации в България.

Предложението беше внесено от парламентарната група „ДПС – Ново начало“ и получи подкрепата на „Възраждане“, БСП, „Има такъв народ“ (ИТН), МЕЧ, „Величие“, както и на независими народни представители.

Против създаването на комисията гласуваха депутатите от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ), а „Асоциацията на патриотичните сили“ (АПС) се въздържа. В ГЕРБ–СДС гласовете се разделиха – 27 депутати бяха против, а 34-ма се въздържаха, показвайки липса на единна позиция по темата.

Не беше прието предложението на „Възраждане“ комисията да разшири обхвата на проверката и върху други неправителствени организации и фондации, сред които „Отворено общество“, „Америка за България“, „Фридрих Еберт“, „Конрад Аденауер“ и „Ханс Зайдел“.

Също така депутатите не подкрепиха кандидатурата на Ангел Янчев от „Възраждане“ за председател на комисията, поради което тя засега остава без ръководител.

Очаква се през следващите дни парламентарните групи да предложат свои представители, а Народното събрание да определи мандата и сроковете за работа на новата комисия.