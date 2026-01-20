Какви са първите реакции след оставката на президента

Източник: Свобдона Европа

Лидерът на АПС Ахмед Доган и още три партии приветстваха президента Румен Радев, „Да, България“ припомни приоритетите си, ДСБ видя опонент, а ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ засега мълчат.

Това са част от първите реакции на политическите сили, след като в понеделник вечерта Радев съобщи, че ще подаде оставка като президент. Това стана на фона на предстоящите предсрочни избори и твърдения в общественото пространство, че той подготвя своя политическа партия, с която да се яви на тях.

Очаква се днес президентът Румен Радев да депозира оставката си

Лидерите на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски са едни от малкото, които до вторник сутринта не са коментирали обръщението на Радев.

Борисов има „по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ“

По-рано Борисов каза в интервю пред „Капитал“, че има „по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ“. Изданието поясни, че интервюто е проведено, преди Радев да обяви, че ще прави извънредно обръщение.

„Радев се държи като партиен лидер с атрибутите на държавната власт“, каза Борисов. Той обвини президента в двойни стандарти и каза, че е „цинично да ползваш самолетите и всички атрибути на властта, а всъщност да те виждат като партиен лидер“.

Борисов добави, че има „по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ“, въпреки че смята, че президентът е част от обединението, свалило правителството на Росен Желязков. Той не изключи възможността ГЕРБ да работи с евентуална формация на Радев в политиката по ключови въпроси като съдебната реформа в следващ парламент, но и не заяви открито готовност за сътрудничество.

„Речта на Радев можеше да бъде програмна реч за бъдещия му политически проект“

Няколко представители на „Демократична България“ коментираха оставката на Радев, като подчертаха приоритетите на коалицията. Все още няма изказвания на представители на „Продължаваме промяната“.

„Речта на Радев можеше да бъде програмна реч за бъдещия му политически проект. Вместо това той избра бланкетния популизъм“, написа съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

„Избирателите могат да са напълно сигурни, че ние няма да отстъпим от най-важните приоритети и ще гарантираме тяхното изпълнение: 1) институционалното демонтиране на модела на завладяната държава и 2) гарантиране на европейския път на България и повишаване на колективната сигурност на Европейския съюз в лицето на множество външни заплахи“, дббави той.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев написа във Фейсбук, че „който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези две отправни точки и да се позиционира спрямо тях“.

Депутатът от ДБ Надежда Йорданова каза вечерта в кулоарите на парламента, че излизането на Радев на политическата арена не променя приоритетите на коалицията.

Конкурентът слезе на политическата сцена

Атанас Атанасов, председател на ДСБ, част от ПП-ДБ, нарече Радев „конкурент“ и призова избирателите да съдят по действията му като президент през последните девет години.

„Конкурентът слезе на политическата сцена. Най-големият противник на претенцията на Радев за спасител на нацията са собствените му политически действия и позиции, изразявани през последните девет години в качеството му на държавен глава“, написа Атанасов във Фейсбук.

По-рано той каза пред БНТ, че „ако Радев излезе на политическия терен, ние с него ще бъдем конкуренти по отношение на битката с корупцията“. Според него има риск Радев да „разцепи антикорупционния консенсус по руска линия“.

„Партията, която аз представлявам, сме твърдо против Путин, неговата агресия в Украйна и агресивната политика на Русия в геополитически план“.

Радев „ще трябва „да отговаря на много въпроси

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов написа във Фейсбук, че Радев „ще трябва „да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега“.

„С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати, ако има смелост да се яви, разбира се“, написа Костадинов. Той откри прилики в думите на президента, че България има нужда от „нов обществен договор“ с политиката на „Възраждане“ и го призова да поиска излизане от НАТО.

Безрезервна подкрепа за Радев

Лидерът на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Ахмед Доган изрази безрезервна подкрепа за Радев.

„Поздравления, г-н президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас“, пише Доган.

„Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията“, добавя той.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров поздрави вицепрезидента Илияна Йотова, която ще заеме президентския пост до края на мандата тази година.

„БСП отново има президент – пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!“, написа Зафиров във Фейсбук. „Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център – благото на хората, добавя Зафиров в публикацията си.

Без вицепрезидент до края на мандата

Румен Радев обяви тази вечер, че прави обръщение за последен път като президент на България и утре подава оставка. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще го замести на поста държавен глава, каза той.

ИТН, МЕЧ и „Величие“ поздравиха Радев за решението му да подаде оставка.

„Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България“, написа лидерът на ИТН Слави Трифонов в публикация във Фейсбук.

„Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната“, добави той.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пожела успех на Радев на политическия терен и каза, че партията му го възприема като възможен съюзник.

„За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел“, написа Василев. „Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции (…) Няма време за губене, време е за мъже“.

Във видеообръщение във Фейсбук лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов също заяви готовност да работи с Радев.

„Поздравявам Радев за неговото решение, това е мъжко решение да влезе в борбата“, каза Михайлов. „Очакваме мъдри решения и сме готови да подкрепяме всеки един, който се бори наистина за една чиста и свята република“.

Предсрочни избори

Оставката на Радев идва седмици преди предстоящите предсрочни избори, които ще се проведат в края на март или в началото на април. До тях се стигна, след като през декември 2025 г. правителството на ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС – Ново начало“, към което Радев често отправяше критики, подаде оставка след масови протести.

Досега в своите позиции Радев се е обявявал против корупционния модел и е споделял консервативни и проруски тези.

През 2020 г. той подкрепи протестите срещу третото правителство на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов и тогавашния главен прокурор Иван Гешев. През 2021 г. беше преизбран за президент. След началото на войната на Русия срещу Украйна през 2022 г., той често заема проруски позиции. Освен това е споделял едни и същи позиции с консервативни политици от Европа.

През втория си мандат в президентството Радев продължи да се противопоставя на Борисов и на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Радев е в конфликт лично с Пеевски още от началото на 2024 г., като двамата си разменят обвинения в корупция.