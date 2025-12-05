ГЕРБ предлагат комисията „Сорос“ да се закрие

Както обеща тази сутрин Бойко Борисов – парламентарната група на ГЕРБ предложи временната комисия относно дейността на Джордж Сорос в България да се закрие, съобщава OFFNews.

В деловодството на Народното събрание вече е внесен проекторешение за преустановяване на съществуването на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

В мотивите на решението пише, че „народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган“.

ГЕРБ още при създаването на временната комисия, както и групата на ПП-ДБ – гласува против решението. АПС се въздържаха. Всички останали парламентарни групи подкрепиха решението за създаването ѝ по инициатива на „ДПС-Ново начало“ и лично Делян Пеевски.

Тази сутрин Борисов каза, че с внасянето на проекторешението ГЕРБ „тества“ дали работят заедно с Делян Пеевски: „Днес ще направя тест да видим дали работим заедно.“

Днес от ГЕРБ подчертават, че временна комисия с такъв предмет на дейност „атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици“.

Според партията на Бойко Борисов предметът на работа на комисията излиза извън конституционно определените правомощия на Народното събрание, което упражнява законодателна власт и парламентарен контрол.

Позовавайки се на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на НС, в мотивите се подчертава, че временните комисии могат да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и разследвания на частни лица или фондации.