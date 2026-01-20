Новият път Рудозем–Ксанти отваря Пампорово за Беломорието

Гръцките медии акцентират върху силния туристически ефект от официалното откриване днес на пътя Рудозем – Ксанти, известен като Беломорския път. С възстановяването на движението по трасето, след години забавяне, гръцките туристи получават директен и бърз достъп до Пампорово и района на Смолян.

От Родопите до Ксанти по-бързо, отколкото до Пловдив

По информация на медиите се премахват всички заграждения по граничния участък, а официалната церемония ще започне в 12:00 часа.

Според туристически агенции в Гърция новата пътна връзка ще даде сериозен тласък на туризма от двете страни на границата, като Пампорово е посочвано като една от най-атрактивните дестинации. Курортът вече се включва в офертите на туроператори като уникална комбинация между планинска и морска почивка – ски или СПА в Пампорово, съчетани с престой по бреговете на Кавала и Ксанти. Очаква се интересът да дойде не само от Гърция, но и от други европейски пазари.

Отсечката Ксанти – Смолян е част от европейски транспортен коридор и е изградена съгласно изискванията на трансевропейската транспортна мрежа. Граничният пункт отговаря на всички европейски стандарти.

Снимка: SmolyanNews.com