От Родопите до Ксанти по-бързо, отколкото до Пловдив

Дългогодишната мечта на родопчани за пряка връзка с Беломорието става реалност. Утре с официална церемония ще бъде открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница, а от 12:00 часа движението през ГКПП „Рудозем – Ксанти“ ще бъде отворено за автомобили до 3,5 тона. Това съобщи на пресконференция областният управител на Смолян Захари Сираков.

Новината бе обявена на съвместна пресконференция с кмета на Рудозем Недко Кулевски и кмета на Смолян Николай Мелемов, които определиха събитието като историческо за региона. По думите им, отварянето на Беломорския проход ще даде силен икономически и туристически тласък не само за Смолянска област, но и за целите Родопи и Южна България.

„Исторически, преди 100 години Смолян и Родопите са търгували активно с Беломорието. Днес отиването до Ксанти ще бъде по-бързо, отколкото до Пловдив“, заяви кметът на Смолян Николай Мелемов.

Той подчерта, че това отваря нови възможности за туризъм, търговия и свободно движение на хора, като възстановява традиционни връзки между регионите от двете страни на границата.

Мелемов изрази благодарност към областния управител Захари Сираков за финализирането на процеса, както и към гръцките партньори, като специално открои приноса на почетния гражданин на Смолян Георгиус Павлидис.

„Това е голям успех за Община Смолян и за всички наши съграждани“, подчерта кметът.

Церемонията по откриването на пътя е организирана от гръцката страна – региона Източна Македония и Тракия, като се очаква присъствието на гръцки министър. Бетонните заграждения на досега неработещия пункт ще бъдат премахнати още днес, а официалното откриване започва утре в 10:45 часа.

Очакванията са новият маршрут да облекчи трафика през Пловдивска област, да съкрати значително пътуването към Северна Гърция и да превърне Пловдив в естествена връзка между вътрешността на страната, Родопите и Беломорието. За бизнеса и туризма това означава нови пазари, повече посетители и засилен икономически обмен.

„Ще се виждаме в Ксанти“, обобщи кметът на Смолян – с увереност, че Беломорският проход отваря нова страница за целия регион.

Снимка: SmolyanInfo.com