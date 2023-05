Тина Търнър почина на 83 години

Американската поп и рок певица Тина Търнър почина в сряда на 83 години, съобщава Ройтерс.

Изпълнителката си е отишла тихо след дълго боледувани в дома си до Цюрих, Швейцария.

Тина Търнър започна своята кариера през 50-те години на миналия век в ранните години на рокендрола и се превърна в истински MTV феномен.

Кралицата на рокендрола беше една от най-големите звезди на всички времена, известна с хитове като „What’s Love Got to Do with It“ и „(Simply) The Best“.

Снимка: Фейсбук