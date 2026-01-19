Старият континент казва „не“ на натиска за Гренландия

Европейските държави, поставени под прицела на Доналд Тръмп с нови търговски заплахи, демонстрираха единство. В обща позиция те заявиха категорична подкрепа за суверенитета на Дания и Гренландия и предупредиха, че използването на мита като политически инструмент за натиск застрашава не само икономическите връзки, но и самите основи на трансатлантическото партньорство. В декларацията се подчертава, че подобни действия „подкопават доверието между съюзници и отварят път към опасна ескалация“.

Конгресмен от Флорида внесе законопроект за анексиране на Гренландия

Сред страните, срещу които Тръмп насочи реториката си, са Германия, Франция, Великобритания, Нидерландия и скандинавските държави – всички те се противопоставиха на идеята Съединените щати да поемат контрол над Гренландия.

Холандският външен министър Давид ван Вел определи подхода на Вашингтон като форма на натиск, несъвместима със съюзническите отношения. По думите му Европа разполага с време до 1 февруари, за да покаже обща позиция и да даде ясен сигнал, че подобно поведение е неприемливо.

От Париж също прозвуча твърд тон. Френският министър на земеделието Ани Жьонвар предупреди, че при евентуална търговска война загубите няма да бъдат едностранни – американските производители ще усетят удара също толкова силно. Според нея в настоящата ситуация вече не става дума за правила, а за демонстрация на сила, на която Европа не трябва да отговаря с отстъпление.

Посланието от Стария континент е ясно: въпросът за Гренландия не е търговска сделка, а принципен тест за границите на натиска между съюзници. И Европа е решена да го посрещне с общ фронт.