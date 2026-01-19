Тристранният съвет провежда първо заседание за годината

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе първото си заседание за годината, на което социалните партньори ще обсъдят проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите. Предложението предвижда създаване на подфондове в пенсионната система с различни лични инвестиционни профили. Така осигурените ще могат сами да избират дали средствата им да се управляват по-динамично с цел по-висока доходност, или да заложат на балансиран и консервативен подход.

От финансовото министерство подчертават, че натрупаните средства по партидите остават лични и гарантирани. С промените се цели още повишаване на изискванията към пенсионните дружества и намаляване на таксите и удръжките, които те събират.