Хванаха хулигана с бутилката от пловдивското дерби

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:05ч, четвъртък, 6 ноември, 2025
След активна проверка служителите на реда в Пловдив установиха самоличността на извършителя на противообществена проява, довела до извънредно прекъсване на дербито между отборите на ПФК „Локомотив“ и ПФК „Ботев“ на 1 ноември.

Бутилка прекрати Пловдивското дерби

Припомняме, че се наложи незабавна полицейска намеса, след като зрител удари с хвърлена бутилка вратаря на гостуващия отбор. След обстоен преглед на видеозаписите, разпити на свидетели и последвалите оперативни и издирвателни действия вчера 39-годишният мъж е бил отведен в Пето РУ, снети са му обяснения. В рамките на днешния ден преписката е внесена в Районен съд – Пловдив за произнасяне по компетентност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.

