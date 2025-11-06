Хванаха хулигана с бутилката от пловдивското дерби

След активна проверка служителите на реда в Пловдив установиха самоличността на извършителя на противообществена проява, довела до извънредно прекъсване на дербито между отборите на ПФК „Локомотив“ и ПФК „Ботев“ на 1 ноември.

Бутилка прекрати Пловдивското дерби

Припомняме, че се наложи незабавна полицейска намеса, след като зрител удари с хвърлена бутилка вратаря на гостуващия отбор. След обстоен преглед на видеозаписите, разпити на свидетели и последвалите оперативни и издирвателни действия вчера 39-годишният мъж е бил отведен в Пето РУ, снети са му обяснения. В рамките на днешния ден преписката е внесена в Районен съд – Пловдив за произнасяне по компетентност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.

Снимка: Стопкадър