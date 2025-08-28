Четирима загинали и над 20 ранени при руски атаки срещу Киев

Четирима души, сред които две деца, загинаха при руски атаки срещу украинската столица Киев тази сутрин, съобщи вътрешният министър Игор Клименко.

Повече от 20 души са били ранени, а сериозни щети са нанесени на множество сгради, включително на търговски център. Ударено е депо за високоскоростни влакове, един влак е сериозно повреден.

В гасенето на възникналите пожари е участвала и авиация.

Клименко призова жителите на града да останат в укритията, докато не бъде отменена въздушната тревога.