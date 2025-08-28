Новини

Четирима загинали и над 20 ранени при руски атаки срещу Киев

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:28ч, четвъртък, 28 август, 2025
0 138 Преди по-малко от минута
Украйна-Русия

Четирима души, сред които две деца, загинаха при руски атаки срещу украинската столица Киев тази сутрин, съобщи вътрешният министър Игор Клименко.

Повече от 20 души са били ранени, а сериозни щети са нанесени на множество сгради, включително на търговски център. Ударено е депо за високоскоростни влакове, един влак е сериозно повреден.

В гасенето на възникналите пожари е участвала и авиация.

Клименко призова жителите на града да останат в укритията, докато не бъде отменена въздушната тревога.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:28ч, четвъртък, 28 август, 2025
0 138 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина