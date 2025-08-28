Пълната програма на Station Street Festival

През 2025г. Station Street Festival обръща специално внимание към неподправения талант на българските независими артисти. Тези, които по-рядко намират място в сутрешните блокове, но пък се настаняват трайно и удобно в сърцата на хората. На сцената на фестивала ще имаме удоволствието да чуем родни имена като Scarlet, TDK, Tlen, Nicka, Arika Adams, Yanichka Nushi, Heptagram, Lunikk, Roots Rocket и Цар Плъх!

Истинска многожанрова палитра, съпровождаща международните хедлайнери в петте фестивални дни под вековните чинари на ул.”Иван Вазов”. Припомняме, че от 4-ти до 8-ми септември ще чуем и Acid Arab [FR], Tramhaus [NL], 1000mods [GR], Shirley Davis & The Silverbacks [ES/UK], Tamikrest [ML/FR], New Candys [IT]. Можете да се запознаете с пълната музикална програма тук:

Третото издание на фестивала ще предложи на своите посетители широка гама от съпътстващи събития, активности и атракции. На територията на Station Street Festival ще откриете спортен кът с различни безплатни демонстрации и тренировки в двора на музикално училище “Добрин Петков”, ще се потопите в историята на тютюневия град със специално подготвени архитектурни разходки на 06, 07 и 08.09.25г., организирани от Free Plovdiv Tour и Фондация „Български архитектурен модернизъм”, ще се докоснете до магията на ЛАРП, представена от Lore Nomads в тяхната обособена фестивална вселена до Народна библиотека “Иван Вазов”, ще се потопите в света на кулинарията с апетитни изложения и ще имате възможността да чуете вълнуващи разговори на теми като култура, музика, киберсигурност, наука, кулинария и др. в телевизионното студио на Station Street Festival.

Към програмата ще можете да разгледате още:

„Оживялата изложба“, иницийрана от Зелени Балкани през целия ден на 06.09.25г. – авторски макети в реален размер и окраска на защитени видове птици, изработени ръчно с голяма прецизност.

Лекции на тема киберсигурност – Тридневни панели на 06, 07, 08.09.25г.

Детски творчески работилнички със специален фокус върху красотата на птиците – 06, 07, 08.09.25г.

Литературно соаре в Народна библиотека “Иван Вазов” – 05.09.25г.

Работилничка за цветна аранжировка – 07.09.25г.

Детска работилничка за ударни инструменти – 06, 07, 08.09.25г.

Но това не е всичко! Тази година, фестивалът си партнира с Българска академия на науките. Първият в България водороден електромобил ще бъде изложен по време на Station Street Festival 2025! В рамките на събитието, представител от Института по електрохимия на БАН ще присъства и отговаря на всички въпроси, свързани с иновативното превозно средство.

В стремежа си да се развиват и ангажират все повече нови публики, тази година Station Street Festival изгражда виртуален мост между столицата на културата и морската столица – Варна! Фестивалната програма ще се излъчва на живо, на голям ЛЕД екран, който ще бъде поставен на площад „Антон Новак”, при самия вход на Морската градина, вдясно от надписа „VARNA”. Екранът ще бъде с впечатляващи размери 7×4 метра и ще бъде оборудван с професионално озвучаване, за да може публиката да се наслади на качествен звук и картина.

Всяка вечер варненци ще стават свидетели на международната програма на фестивала!

Station Street Festival – Градска култура без граници!

Можете да следите за всички новости около събитието на официалните му канали:

Очакваме ви на ул.”Иван Вазов” от 4 до 8 септември!

Station Street Festival е с ВХОД СВОБОДЕН.

* Station Street Festival 2025 се реализира с подкрепата на Фондация “Пловдив 2019”,

Международната музикална програма на Фестивал “Улица Станционна” ** се финансира по проект BG-RRP-11.016-0054 от Национален план за възстановяване и устойчивост, създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо ПоколениеЕС.

** Цялата отговорност за съдържанието се носи от Тролейпътна Станция ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Национален фонд “Култура”.