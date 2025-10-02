Борисов: Светът уверено върви към война

В кулоарите на парламента тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че „светът уверено върви към война“ и че отношенията между Русия и САЩ, както и между САЩ и ЕС, са изключително влошени, пише OFFNews.

Коментарът му бе по повод предстоящото днес гласуване в Народното събрание (НС) за ограничаване на правомощията на президента при избирането на шефовете на българските служби.

Бойко Борисов коментира, че до момента президентът Румен Радев еднолично е назначавал шефовете на службите и сутрин политиците били „осъмвали“ с неговите решения.

Според Борисов Радев спира назначения, които не харесва, а службите трябва да работят, тъй като опасността от разрастване на войната в Украйна е много тревожна:

„Крайно влошени са отношенията между Русия и Щатите, между Русия и Европа. Тази нощ електрозахранването на Чернобил беше спряно след атаки. Това не само ме притеснява – светът уверено върви към война. Агресията, която Русия употребява е чудовищна. Тя не спира. Плановете и реакциите на САЩ и Европа няма да успокоят нещата, затова съм притеснен. Трябва да имаме много добри служби, добре организирани. (…) Имаме страшно много хибридни атаки, диверсионни групи, ако щете.“

За пореден път Борисов спомена, че България губи на ден над 1 млн. лв. заради договора с руската енергийна компания „Боташ“, сключен от служебно правителство, назначено от президента. Спомена и Николай Копринков и Пламен Узунов, които работят в администрацията на Радев и каза, че те са „субекти, които заслужават внимание“.