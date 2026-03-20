Американският актьор и майстор по бойни изкуства Чък Норис е починал на 86-годишна възраст, съобщи семейството му.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, близките му определят загубата като внезапна и споделят, че за тях той е бил преди всичко отдаден съпруг, баща и дядо, както и „сърцето на семейството“.

Норис е световноизвестен с ролите си в екшън киното, а най-голяма популярност му носи сериалът „Уокър, тексаският рейнджър“. Освен актьорската си кариера, той остава и емблематична фигура в бойните изкуства.

По информация на американски медии, малко преди смъртта си Норис е бил приет в болница на Хаваите по неясни причини. Официални подробности за състоянието му и причината за кончината засега не се съобщават.

Източник: BGNES

Снимка: Chuck Norris/Facebook