Cafemag  – светът на кафето под тепетата

В динамичното ежедневие, изпълнено с шум, срокове и задачи, всички търсим едно – момент на истинско удоволствие, спокойствие и вдъхновение. За мнозина този момент започва с чаша ароматно кафе. Но какво ще кажете, ако това не е просто кафе, а прясно изпечено кафе, приготвено на място, с грижа, отношение и внимание към всяко зърно?

В Пловдив се крие едно местенце за всички, които знаят, че денят наистина започва с първата ароматна глътка кафе. На бул. „Свобода“, до Мол Пловдив, се намира Cafemag – бутиков кът, който събира под един покрив не просто разнообразие от напитки, а цяла култура. Място за срещи, вдъхновение и наслада.

Изкуството на кафето – започва с печене на място

Cafemag не е просто още едно кафене. Това е специално място за ценители, където ще видиш и усетиш магията на кафето още от самото начало. Защото тук зърната се изпичат на място, в обекта – процес, който рядко можеш да срещнеш в обикновените заведения.

Истинско преживяване за сетивата – усещаш аромата, чуваш пукането на зърната, виждаш златистите им тонове.

Няма нищо по-вдъхновяващо от това да знаеш, че кафето, което пиеш, е току-що „родено“.

Тук за приготвянето на питието ви използват собствения specialty coffee бранд ALLDA – 100% арабика с балансиран и изключително богат вкус. Усещането по небцето е за сладост, лека киселинност и деликатни нотки на шоколад, ядки или плодове в зависимост от бленда. Това го прави подходящо както за еспресо, така и за модерни напитки като лате с растително мляко или матча комбинации.

Cafemag е също така и мястото, където пловдивчани могат да усетят пулса на световните тенденции в кафе културата. Менюто включва както класически предложения, така и модерни напитки като матча лате, ориенталско капучино със златно мляко, Cold brew приготвен с метод на бавно извличане за мек и освежаващ вкус,варианти с драконов плод и всичко друго, което доказва, че кафето може да бъде едновременно традиция и най-актуална тенденция.

Тук не е просто място, където можеш да изпиеш добро кафе – това е и специализиран магазин, в който ще откриеш всичко необходимо, за да продължиш преживяването у дома или на работа.

Голям избор от кафе марки и системи – мляно кафе, на зърна, капсули за всички видове кафемашини (Nespresso®, Dolce Gusto®, Lavazza® и други)

Кафемашини – от компактни модели за дома до професионални решения за офиси

Аксесоари за приготвяне и сервиране – френски преси, чаши, канички, термоси и още

А най-хубавото е, че всичко се предлага на конкурентни цени, с възможност за професионална консултация. Не си сигурен какво кафе е подходящо за твоята машина? Служителите на място ще ти помогнат с усмивка и знание.

Cafemag не е просто заведение или магазин – това е място с мисия. Място, където кафето не е стока, а страст. Където всеки клиент е гост, а всяка чаша е история.

Следващият път, когато искаш да се наградиш с нещо истинско, когато търсиш подарък за ценител, или когато просто искаш да опиташ нещо различно – отбий се в Cafemag .

И не забравяй:

🖤 Най-доброто кафе е това, което не просто се пие, а се преживява.