7 автобусни линии с променени маршрути заради футболен мач

Временна организация на движението се въвежда на 26.09.2025 г. /петък/ за времето от 17:00 ч. до 24:00 ч. заради предстоящата футболна среща между отборите на ПФК „Локомотив“ – Пловдив и ПФК „Левски“ – София на стадион „Локомотив“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

В посочения часови диапазон се спира движението на масовия градски транспорт по ул. „Димитър Ризов“, в участъка от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев“ до кръстовището с бул. „Освобождение“. Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия № 9

Посока: Завод „Юрий Гагарин“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – ж.к. „Тракия“ – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка 404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ж.к. „Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока:

ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 –с/у магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №352 – ж.к. „Тракия“ – бл. 204 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 10

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А12

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – ж.к. „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“ спирка №108 – с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Ул. „Съединение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ж.к. „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока: ТК „Марица“ – Ж.К. „Тракия“- А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка 404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ж.к. „Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25

Посока: АПК „Тракия“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото – ж.к. „Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ж.к. „Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Посока: Кв. „Прослав“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото спирка №1011 – ж.к. „Тракия“ (А12) – обръщалото.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.