Издателство „Жанет 45“ обяви конкурс „Полянка за снежни човеци“

Издателство „Жанет 45“ обяви творчески конкурс за деца под надслов „Полянка за снежни човеци“, вдъхновен от едноименната книга на писателката Иванка Могилска. Инициативата е насочена към деца на възраст между 5 и 10 години и има за цел да превърне четенето в живо, споделено и вдъхновяващо преживяване.

Конкурсът насърчава въображението, сръчността и пространственото мислене на най-малките, като ги приканва да създадат собствен снежен човек – от сняг или подръчни материали. Всеки участник може да се включи с една творба, като за участие е необходимо да бъде изпратена ясна снимка, придружена от две имена на детето, възраст, населено място и телефон за връзка на посочения от издателството имейл – g.dimitrova@janet45.com.

Срокът за изпращане на творбите е от 18 януари до 8 февруари 2026 г. Финалистите ще бъдат обявени на 13 февруари, а в рамките на два дни – 13 и 14 февруари – ще се проведе онлайн гласуване. Имената на наградените участници ще станат ясни на 15 февруари 2026 г.

По желание снимките на снежните човеци могат да бъдат споделяни и в социалните мрежи с отбелязване на профила на „Жанет 45“ и хаштагове #Жанет45 и #ПолянкаЗаСнежниЧовеци.

Книгата „Полянка за снежни човеци“ е дело на утвърдената авторка Иванка Могилска – носител на националната награда „Перото“ за детска литература, както и на отличията „Южна пролет“ и „Владимир Башев“. Нейните текстове са превеждани на седем езика, а поезията ѝ често намира израз и в сценични форми. Илюстрациите в книгата са създадени от Мила Янева-Табакова – художник и илюстратор, завършил НХА и Академията за изкуства LUCA в Брюксел, със значим опит в комикса и графичното разказване.

„Полянка за снежни човеци“ е топло приета от читатели и литературни критици. Според Ненко Генов от „Книжни криле“ книгата е „лична и артистична“, подходяща за споделено семейно четене и носеща усещане за уют „като чай с малиново сладко в снежен ден“. По думите на поетесата Мария Донева историите на Могилска превръщат обикновеното във вълшебно и канят децата да гледат света през „специални очила за чудеса“.

Повече за книгата и откъс от нея могат да бъдат открити на сайта на издателството.