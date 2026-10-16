Спецоперация в Столипиново разкри нелегален цех за тютюн

Полицията откри 190 килограма тютюн, машина за рязане и електронна везна, задържан е млад мъж

Нелегален цех за обработка на тютюн е разкрит при спецоперация на полицията в пловдивския квартал „Столипиново“. Акцията срещу контрабандата с акцизни стоки е проведена вчера от служители на ОДМВР – Пловдив.

При претърсване на жилищна постройка разследващи от Шесто районно управление открили около 170 килограма тютюнева листна маса, машина за рязането ѝ и електронна везна. Допълнително били иззети и около 20 килограма нарязан тютюн.

Като заподозрян за незаконната дейност за срок до 24 часа е задържан млад мъж.

По случая е започнато бързо производство за престъпление по чл. 234, ал. 1 от Наказателния кодекс. Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата.