Петима задържани с над 20 кг контрабанден тютюн в Пловдив

Петима мъже са били заловени с контрабанден тютюн при спецакции в пловдивските квартали „Столипиново“ и „Шекер махала“.

В петък, на ул. „Ландос“, полицаи от Шесто РУ засекли водач да превозва в автомобила си почти 12 килограма наситнена тютюнева листна маса без български бандерол. Ден по-късно колегите им от Трето РУ иззели още 8 килограма от безакцизната стока при спиране на три коли и пешеходец на бул. „Васил Априлов“ и улиците „Дилянка“ и „Георги Бенев“. Мъжете са на възраст между 46 и 74 години. Срещу тях се водят проверки за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.