Започват проверки на бензиностанциите в Пловдивска област

Областният управител проф. Попов представи националните анализи и призова за активиране на регионалния механизъм за контрол

Съвместни екипи на Комисията за защита на потребителите и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор започват проверки на бензиностанциите на територията на Пловдивска област. Целта е да се предотврати нерегламентирано повишаване на цените на горивата и да се гарантира спазването на Закона за еврото. Това стана ясно по време на заседание на Областния координационен център към механизма за координация на наблюдението и контрола за приемането на еврото, проведено днес под председателството на областния управител на Пловдив проф. Владислав Попов.

Йордан Цаков от КЗП информира, че проверките на бензиностанциите стартират на база сигнали от граждани като при доказано манипулиране на пазара, ще бъдат налагани санкции.

В началото на заседанието областният управител проф. Попов представи националните анализи и призова за активизиране на регионалния механизъм за контрол. Той информира присъстващите за проведено национално заседание, на което са обсъдени потенциалните ефекти от войната в Близкия изток върху икономическата среда в страната. Сред основните теми са били възможните рискове от повишаване на инфлацията. Към момента остава под 2%, което позволява на институциите и бизнеса да продължат работата си в условия на относителна макроикономическа стабилност.

В заседанието на място или онлайн участваха представители на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, МВР, ДАНС, Агенция „Митници“, „Български пощи“, Комисията за защита на потребителите, Областната дирекция по безопасност на храните, както и представители на общинските администрации. В него се включи и заместник областният управител д-р инж. Атанас Ташков.

По данни на териториалната дирекция на НАП се наблюдава значително намаляване на броя на сигналите. Ако през януари и февруари те са били над 200 месечно, то през първата седмица на март са едва 30. От началото на годината до момента са съставени 171 административни акта заради необосновано повишаване на цените, а санкциите са на обща стойност 61 242 евро.

Директорът на Югозападния регионален център на „Български пощи“ ЕАД Въчка Иванова съобщи, че от началото на годината до момента в 139-те пощенски станции на територията на областта са обменени близо 17 млн. евро. Процесът по изплащане на пенсии и социални помощи протича нормално, без напрежение. Тя припомни, че в клоновете продължава обменът на суми до 1000 лв. на ден, а за по-големи суми – от 1000 до 10 000 лв. – е необходима предварителна заявка 3 до 5 работни дни по-рано в определените за услугата 69 станции.

Началникът на отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР Пловдив комисар Георги Боюклиев информира, че през последната седмица са регистрирани два случая на фалшиви банкноти от по 20 евро. Те са били с много ниско качество и бързо засечени. Полицията и жандармерията продължават да оказват активно съдействие чрез засилено присъствие в пощенските станции, което намалява риска от измами и гарантира спокойствието на гражданите.

Всички институции, ангажирани в работата на Областния координационен център, ще продължат да следят стриктно за спазването на Закона за еврото и да осигуряват плавен и сигурен преход към новата валута. Проверки във всички ключови сфери на регионално и местно ниво остават в ход и ще бъдат засилвани при необходимост.