ВиК авария остави Асеновград без вода

Авария на напорен водопровод на ул. „Орфей“ №3 остави без вода централна градска част на Асеновгад, както и кварталите „Изток“ и „Запад“. Не става ясно кога водоснабдяването ще бъде възстановено.

В Пловдив текат ремонтни дейности на ул. „Капитан Георги Мамарчев“ №1 – околните адреси са без вода. Авария има на ул. „Радецки“ №27 в центъра на града. Също така на ул. „Васил Левски“ №5 в Кършияка.

От ВиК Пловдив предвиждат проблемите по водопроводната мрежа в града под тепетата да бъдат отстранени до 17 часа днес.