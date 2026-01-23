Сигналите за нарушения с еврото в Пловдивско намаляват

Само един случай с фалшиви евро за седмица

Процесът по въвеждане на еврото в Пловдивска област върви спокойно и с все по-малко проблеми. Това отчетоха от Областния координационен център към механизма за наблюдение и контрол по време на второто си заседание, ръководено от областния управител проф. Христина Янева.

Институциите отчитат рязък спад на сигналите за нарушения – като необосновано вдигане на цени, грешно двойно обозначаване, закръгляване в ущърб на клиента или отказ за плащане в евро. Комисията за защита на потребителите също регистрира значително по-малко жалби. В момента текат целеви проверки на цените на лекарствата от т.нар. голяма потребителска кошница.

Всички пенсии и социални помощи за първия месец са изплатени изцяло в евро.

„Български пощи“ продължават да играят ключова роля в обмяната на валута. В Пловдивска област има 169 пощенски станции, във всички от които могат да се обменят суми до 1000 лева на ден. За суми между 1000 и 10 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 до 5 работни дни в някоя от 69-те определени за това станции.

ОДМВР – Пловдив поддържа засилено присъствие в пощите, за да се намали рискът от измами. За последната седмица в областта е регистриран само един случай на неистински евро банкноти.

Таксите за административни услуги в общините вече са превалутирани по законовия ред и не се наблюдава необосновано поскъпване. Всички ангажирани институции уверяват, че продължават координираните проверки, за да бъде преходът към новата валута максимално спокоен за хората.