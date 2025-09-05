Scarlet и Tramhaus превзеха сцената в първата вечер на Station Street Festival 2025

Третото издание на Station Street Festival стартира с незабравим заряд и стотици усмивки по улица „Иван Вазов“. Още първата вечер премина с невероятно настроение – групите Scarlet и Tramhaus буквално разтърсиха сцената и публиката, поставяйки впечатляващо начало на петдневния музикален маратон.

Същевременно организаторите поднасят своите извинения към публиката за отсъствието на дългоочакваната банда Acid Arab. Поради здравословен проблем, групата не успя да се включи във фестивала, а промяната беше анонсирана веднага щом информацията бе официално потвърдена от мениджмънта на артиста.

В следващите 4 дни на сцената на Station Street Festival предстои да чуем родни имена като TDK, Tlen, Nicka, Arika Adams, Yanichka Nushi, Heptagram, Lunikk, Roots Rocket, СтрЪк и Цар Плъх! Припомняме, че до 8 септември публиката ще може да се наслади и на изпълненията на 1000mods [GR], Shirley Davis & The Silverbacks [ES/UK], Tamikrest [ML], New Candys [IT].

Освен богата музикална програма, Station Street Festival 2025 предлага на своите посетители:

спортен кът с безплатни демонстрации и тренировки;

архитектурни разходки в тютюневия град (06–08.09);

фестивална ЛАРП зона;

апетитни кулинарно изложение по повод празника на града;

лекции и разговори за култура, наука и киберсигурност;

изложби, литературни събития и творчески работилници за малки и големи.

В допълнение, фестивалната програма ще се излъчва на живо и във Варна – на голям LED екран (7×4 м) на площад „Антон Новак“ при входа на Морската градина.

Station Street Festival – градска култура без граници!

Очакваме ви от 4 до 8 септември на ул. „Иван Вазов“.

Вход свободен.

Следете новостите:



Facebook: facebook.com/StationStreetFestival

Instagram: instagram.com/stationstreetfestival

Web: stationstreet.bg



* Station Street Festival 2025 се реализира с подкрепата на Фондация “Пловдив 2019”,

Международната музикална програма на Фестивал “Улица Станционна” ** се финансира по проект BG-RRP-11.016-0054 от Национален план за възстановяване и устойчивост, създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо ПоколениеЕС.

** Цялата отговорност за съдържанието се носи от Тролейпътна Станция ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Национален фонд “Култура”.