Има ли връзка възрожденецът д-р Петър Берон с пожарната?

Оказва се, че той първи в света въвежда пожарогасене с химически средства

Отговор дава фототипното издание на книгата „Без повече пожари в градовете“ – част от юбилейния тритомник с негови произведения, представено в Пловдив

Експертите смятат, че неговият труд трябва да намери място в учебниците по пожарно дело

В деня на старта на Седмицата за пожарна безопасност град Пловдив стана домакин на забележително събитие, което почете историческото наследство и модерната противопожарна мисъл. Във вторник вечерта в Епископската базилика на Филипопол, под патронажа на ЮНЕСКО, бе представено фототипното издание на книгата „Без повече пожари в градовете“ – част от юбилейния тритомник с произведения на видния възрожденец д-р Петър Берон.

Организирано от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив и издателска къща „Нитон“, със съществената подкрепа на Община Пловдив, събитието събра значими фигури от местната власт, научните среди и противопожарното дело.

Сред гостите бяха кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът на район „Тракия“ доц. д-р Красимир Асенов, заместник-деканът на Факултет ПБЗН при АМВР – доц. д-р Стефан Първанов, научният консултант на изданието – д-р Петър Граматиков, и директорът на Народна библиотека „Иван Вазов“ в града Димитър Минев. Залата бе изпълнена и със служители на пожарната, началници на районни служби, сектори и инспектори, които уважиха значимостта на събитието.

Издателят Николай Тончев сподели вълнуващата история зад възраждането на изданието, разкривайки любопитни факти, събрани по време на мащабната подготовка за печат. Неговото вдъхновение и усилия бяха ключови за достъпността на този ценен труд до съвременния читател, разкриват организаторите на Седмицата на пожарната безопасност под тепетата.

На събитието стана ясно, че Д-р Петър Берон е основоположник на модерното пожарогасене, като е използвал въглероден диоксид вместо вода и пръст още преди 200 години. Той е първият в света, който въвежда този метод. Авторите на показания документален филм по време на представянето на книгата са открили кореспонденция на Петър Берон с английския и руския двор и белгийското правителство, касаеща пожарогасенето, което потвърждава световния му принос.

Тези факти показват, че Петър Берон е световно признат новатор в областта на пожарната безопасност, чиито открития тепърва ще бъдат въведени в съвременните учебни програми.

Директорът на РДПБЗН Пловдив, ст. комисар Васил Димов, направи задълбочен анализ на приноса на д-р Петър Берон в противопожарното дело. Той подчерта непреходното значение на труда „Без повече пожари в градовете“ за съвременното общество, като акцентира върху проницателността на Бероновите идеи, които остават актуални и днес.

Доц. д-р Стефан Първанов, заместник-декан на Факултет ПБЗН при АМВР, даде съвременен прочит на връзката между историческото наследство и настоящите усилия за пожарна безопасност. Той бе категоричен, че част от мъдростта, съдържаща се в този труд, трябва да намери място в учебниците по пожарно дело, като основен източник на познание за бъдещите поколения пожарникари.

Д-р Петър Граматиков, научен консултант на изданието, разказа за мащабните усилия на екипа от издателството и наблегна на изключителната историческа ценност на целия тритомник. Той подчерта, че този проект е не само културно, но и научно постижение.

За финал, директорът на Народна библиотека „Иван Вазов“ Димитър Минев, разкри посланията, които книгата „Без повече пожари в градовете“ оставя към съвременния читател. Той акцентира върху дълбочината на Бероновата мисъл и нейната приложимост в контекста на днешното общество.

Представянето на фототипното издание на тритомника на д-р Петър Берон е категорично напомняне, че българската култура и наука имат своя неоценим принос не само в образованието, но и в изграждането на модерната противопожарна мисъл в световен мащаб. Връщайки се към наследството на Берон, ние не просто пазим паметта за един от най-ярките ни възрожденци, но и утвърждаваме ценността на неговите идеи за сигурност, отговорност и опазване на живота.

Като символ на признание и мост между историята и днешната мисия на пожарникарите да пазят най-ценното – живота, директорът на РДПБЗН Пловдив получи портрет на общественика д-р Петър Берон. Този жест ще поддържа жива паметта за великия българин в сърцето на Пловдивската пожарна.

Седмицата ще завърши с почит към паметта на загиналите огнеборци на 12 септември в двора на РДПБЗН Пловдив. Вратите на всички районни служби в града и областта ще бъдат отворени за посетители, които ще могат да се срещнат с пожарникарите, да разгледат изложби и да участват в демонстрации.

Още по темата четете в статията Осем души са загубили живота си при пожари в Пловдив и областта.