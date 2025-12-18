Пловдивска област е в готовност за зимни усложнения

Пловдивска област с готовност да реагира при влошаване на зимната обстановка, заяви областният управител проф. Христина Янчева след заседание на Областния щаб за защита при бедствия. Осигурено е почистването на пътищата и улиците, както и нормалното функциониране на здравните и учебните заведения.

Общините вече са организирали зимното поддържане на вътрешната улична мрежа и общинските пътища. Налични са необходимите количества сол, пясък и химически материали за обработка на настилките и пешеходните участъци. Приоритетно е осигурено придвижването на автомобили на Спешна помощ.

Областното пътно управление -Пловдив гарантира поддръжката на републиканската пътна мрежа. Чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ са сключени договори за обслужването на пътищата от първи, втори и трети клас, както и за участъка на АМ „Тракия“ между км 106+427 и км 156+284. Фирмите по поддръжка разполагат с необходимата техника, която е оборудвана с гребла и е разположена по опорните пунктове.

От ОДМВР-Пловдив съобщиха, че при внезапни промени в метеорологичната обстановка ще бъде въведена временна организация на движението. Предвидени са обходни маршрути, допълнителна сигнализация и определени места за спиране или пренасочване на трафика.

Областният щаб за защита при бедствия призовава гражданите преди празниците да оборудват автомобилите си със зимни гуми и вериги, да не предприемат пътувания при тежки метеорологични условия, освен ако не са наложителни, а преди да тръгнат на път да се информират за актуалната пътната обстановка от сайта АПИ и МВР.