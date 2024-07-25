ГрадътСпорт

Ботев загуби, но запази шансове срещу Панатинайкос

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 23:11ч, четвъртък, 25 юли, 2024
739 218 1 минута

Тежък реванш предстои след седмица на стадион „Христо Ботев“ във втория квалификационен кръг от Лига Европа, след като Ботев загуби с 2:1 в Гърция от Панатинайкос. Така „канарчетата“ запазиха всички шансове за реванша, като дори минимална победа в Пловдив ще прати двубоя в продължения и евентуално дузпи, а при успех с повече от 1 гол жълто-черните ще продължат в следващия кръг.

Двубоят в Гърция бе равностоен, като Панатинайкос владееше по-дълго инициативата, но Ботев създаде множество много опасни контраатаки, но се възползва само веднъж да вкара гол. Домакините успяха да открият в самото начало на мача, а до почивката успяха да удвоят аванса си след гол от дузпа.

След почивката и няколко смени Ботев успя да изненада Панатинайкос и при една грешка в изнасянето, жълто-черните откраднаха топката и с добро взаимодействие Корошец реализира след точен пас от Секулич. Двата отбора имаха своите много добри шансове за голове, като Панатинайкос удари и една греда малко преди края на мача. Укаки пък можеше да направи 2:2 в края, след като открадна една топка в центъра на терена и остана очи в очи с вратаря на гърците, но при опита да го преодолее падна. Първоначално съдията отсъди дузпа, но след консултация с ВАР я отмени. Ситуацията е спорна, но през първата част реферът подмина без да прегледа 100% нарушение срещу Акере в наказателното поле при резултат 1:0, така че „канарчетата“ могат да имат съвсем основателни претенции към съдийството.

Реваншът е точно след седмица на 8 август в Пловдив, като се очаква стадион „Христо Ботев“ този път да е пълен до краен предел.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 23:11ч, четвъртък, 25 юли, 2024
739 218 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

739 коментари

  3. Pin-Up AZ Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar platformadД±r. Burada minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ Aviator var. QazancД± kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їhttps://pinupaz.jp.net/# rЙ™smi sayt yoxlayД±n.

    Отговор

  7. п»їSalamlar, Й™gЙ™r siz yaxЕџД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mЙ™slЙ™hЙ™tdir ki, Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. CanlД± oyunlar vЙ™ rahat pul Г§Д±xarД±ЕџД± burada mГ¶vcuddur. Qeydiyyatdan keГ§in vЙ™ bonus qazanД±n. Daxil olmaq ГјГ§Гјn link: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin Up online uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!

    Отговор

  9. Pin Up Casino Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Saytda Г§oxlu slotlar vЙ™ Aviator var. QazancД± kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. RЙ™smi sayt п»їPinup baxД±n.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина