Ботев загуби, но запази шансове срещу Панатинайкос

Тежък реванш предстои след седмица на стадион „Христо Ботев“ във втория квалификационен кръг от Лига Европа, след като Ботев загуби с 2:1 в Гърция от Панатинайкос. Така „канарчетата“ запазиха всички шансове за реванша, като дори минимална победа в Пловдив ще прати двубоя в продължения и евентуално дузпи, а при успех с повече от 1 гол жълто-черните ще продължат в следващия кръг.
Двубоят в Гърция бе равностоен, като Панатинайкос владееше по-дълго инициативата, но Ботев създаде множество много опасни контраатаки, но се възползва само веднъж да вкара гол. Домакините успяха да открият в самото начало на мача, а до почивката успяха да удвоят аванса си след гол от дузпа.
След почивката и няколко смени Ботев успя да изненада Панатинайкос и при една грешка в изнасянето, жълто-черните откраднаха топката и с добро взаимодействие Корошец реализира след точен пас от Секулич. Двата отбора имаха своите много добри шансове за голове, като Панатинайкос удари и една греда малко преди края на мача. Укаки пък можеше да направи 2:2 в края, след като открадна една топка в центъра на терена и остана очи в очи с вратаря на гърците, но при опита да го преодолее падна. Първоначално съдията отсъди дузпа, но след консултация с ВАР я отмени. Ситуацията е спорна, но през първата част реферът подмина без да прегледа 100% нарушение срещу Акере в наказателното поле при резултат 1:0, така че „канарчетата“ могат да имат съвсем основателни претенции към съдийството.
Реваншът е точно след седмица на 8 август в Пловдив, като се очаква стадион „Христо Ботев“ този път да е пълен до краен предел.
739 коментари
Yeni Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtaranlar, bura baxa bilЙ™rsiniz. Bloklanmayan link vasitЙ™silЙ™ hesabД±nД±za girin vЙ™ qazanmaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їPin Up AZ uДџurlar.
Aktual Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, bura baxa bilЙ™rsiniz. Bloklanmayan link vasitЙ™silЙ™ hesabД±nД±za girin vЙ™ oynamaДџa baЕџlayД±n. Pulsuz fД±rlanmalar sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їPin Up qazancД±nД±z bol olsun.
Pin-Up AZ Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar platformadД±r. Burada minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ Aviator var. QazancД± kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їhttps://pinupaz.jp.net/# rЙ™smi sayt yoxlayД±n.
Situs Bonaslot adalah agen judi slot online terpercaya di Indonesia. Ribuan member sudah mendapatkan Maxwin sensasional disini. Proses depo WD super cepat kilat. Situs resmi п»їBonaslot daftar jangan sampai ketinggalan.
Bocoran slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Website ini anti rungkad dan aman. Promo menarik menanti anda. Akses link: п»їdaftar situs judi slot raih kemanangan.
п»їSalam Gacor, lagi nyari situs slot yang mudah menang? Coba main di Bonaslot. RTP Live tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Isi saldo bisa pakai Dana tanpa potongan. Login disini: п»їdaftar situs judi slot salam jackpot.
п»їSalamlar, Й™gЙ™r siz yaxЕџД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mЙ™slЙ™hЙ™tdir ki, Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. CanlД± oyunlar vЙ™ rahat pul Г§Д±xarД±ЕџД± burada mГ¶vcuddur. Qeydiyyatdan keГ§in vЙ™ bonus qazanД±n. Daxil olmaq ГјГ§Гјn link: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin Up online uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!
Yeni Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtaranlar, doДџru yerdesiniz. Bloklanmayan link vasitЙ™silЙ™ qeydiyyat olun vЙ™ oynamaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їPin Up rЙ™smi sayt qazancД±nД±z bol olsun.
Pin Up Casino Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Saytda Г§oxlu slotlar vЙ™ Aviator var. QazancД± kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. RЙ™smi sayt п»їPinup baxД±n.