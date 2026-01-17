ГрадътНовини

Обработиха със сол мостовете и надлезите в Пловдив

Техника на ОП „Чистота“ обработи със сол всички мостове и надлези на територията на град Пловдив през изминалата нощ. Дейностите са извършени като превантивна мярка срещу заледяване на пътната настилка, съобщи директорът на предприятието инж. Десислава Георгиева.

По един от маршрутите машините последователно третираха със сол мостовете на Адата, на Панаира и на Герджика, на бул. „Васил Априлов“, Карловския надлез и Коматевския транспортен възел.

Паралелно с това по друг маршрут бяха обработени надлез „Родопи“, Асеновградският надлез, надлез „Скобелева майка“ и ул. „Крайна“.

Екипите на ОП „Чистота“ дежурят денонощно и са в готовност да реагират незабавно при рязка промяна на метеорологичните условия.

