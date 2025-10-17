Пловдив отбелязва Деня на военния парашутист

Съвместното командване на специалните операции на Българската армия ще отбележи на 17 и 18 октомври 2025 г., Деня на военния парашутист и 81 години от първата битка на Парашутната дружина – емблематично събитие в историята на българските специални сили.

Парашутната дружина е създадена през 1943 година като първото българско формирование, подготвено за въздушно-десантни действия. На 18 октомври 1944 година нейните бойци влизат в първата си битка, проявявайки смелост и себеотрицание в изпълнение на поставените задачи. Техният дух и професионализъм са жив пример за днешните поколения военни парашутисти.

Събитието ще бъде отбелязано с тържествена програма, включваща официални церемонии на 17.10 в Пловдив и 18.10 в София с поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите парашутисти.

П Р О Г Р А М А:

НА 17 ОКТОМВРИ В ГРАД ПЛОВДИВ:

до 09.50 Пристигане на официалните лица.

10.00 – 10.45 Тържествен строй по случай деня на Военния парашутист.

10.45 – 11.15 Благодарствен молебен, поднасяне на венци и цветя пред параклиса на СКСО

11.15 Спортен празник

17:30 Тържествен концерт на Военния духов оркестър на СКСО – пл. „Стефан Стамболов” (пред Община Пловдив)

НА 18 ОКТОМВРИ В ГРАД СОФИЯ:

10.30 – 11.00 Военен ритуал и заупокойна молитва на Алеята на парашутиста в Централни Софийски гробища

12.30 – 13.00 Тържествен военен ритуал пред паметната плоча на загиналите парашутисти на площад „Народно събрание”

Денят на военния парашутист е израз на признателност към поколения български воини, носили с чест девиза „Там, където другите не могат“, и символ на доблест, мъжество и професионализъм.

Поканени са представители на държавни институции, военното и политическото ръководство на министерство на отбраната, местната власт, обществени организации, военнослужещи, ветерани, медии и граждани.