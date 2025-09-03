БългарияНовини

Тежка катастрофа взе две жертви на пътя за Хасково

15:59ч, сряда, 3 септември, 2025
Тежка катастрофа с две жертви и седем ранени е станала край симеоновградското село Константиново. Инцидентът е възникнал около 13:16 часа на прав участък от пътя в посока Хасково, където два автомобила са се ударили челно.

По информация от мястото, пострадалите са транспортирани към лечебни заведения с няколко линейки. На мястото на инцидента са изпратени и два специализирани екипа на пожарната, които са използвали хидравлична техника, за да разрежат смачканите ламарини и да освободят затиснатите пътници.

