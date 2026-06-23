Новият състав на ЦИК влиза в длъжност от днес

От днес Централната избирателна комисия работи в нов състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на членовете, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Начело на комисията застава Георги Хорозов. Негови заместници ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а за секретар е определена Йорданка Ганчева.

В състава на ЦИК влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Процедурата по формирането на новата комисия започна в началото на юни. На 9 юни държавният глава проведе консултации с парламентарните сили, които представиха своите номинации, а три дни по-късно кандидатите бяха изслушани публично.

Централната избирателна комисия е органът, който организира и контролира провеждането на изборите в страната.