Над 100 училищни директори обмениха опит с бизнеса и институциите

Директори от училища в цяла България, представители на институции и граждански организации обмениха идеи и опит на първия форум “Лидери в образованието: Където визията среща практиката”. Мащабното образователно събитие, организирано от фондация “Заедно в час” и образователния портал Prepodavame.bg, се проведе днес в парк-хотел “Москва” в София. Форумът цели да създаде пространство за среща между хората, които движат промяната в образователната система – директори, учители, експерти и партньори, както и да подкрепи училищните ръководители в справянето с предизвикателствата на съвременното образование чрез обмен на работещи решения.

Събитието бе открито от Траян Траянов, изпълнителен директор на “Заедно в час”, който акцентира върху нуждата от пространство, където директорите да могат да мислят за голямата картина. “Независимо дали си в голямо, малко, обединено, защитено или профилирано училище, предизвикателствата са едни и същи, защото директорът има отговорността да създаде силен екип, който ежедневно да допринася за голямата визия и мисия на училището”, сподели той и допълни, че е от ключово значение да има диалог между училищата, бизнеса, институциите и гражданския сектор.

В своето обръщение към гостите зам.-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска подчерта значението на подкрепящата среда: “Само когато има позитивно отношение, довереност и вдъхновяваща среда, когато човек се чувства спокоен и сред съмишленици, само тогава може да се случва лидерство и иновации”.

В рамките на форума д-р Анелия Андреева, директор на Националния инспекторат по образование, представи лекцията “Педагогическото лидерство като инструмент за промяна”, обръщайки внимание на значението на учебната среда, работата с местната общност, професионалното развитие на учителите и устойчивото развитие на училището.

Д-р инж. Иванка Киркова, началник на РУО-Пловдив, представи модел за оценка на ефективността на продължаващата квалификация, а Иван Стоянов, дългогодишен директор на СУ „Христо Ботев“ в гр. Карнобат, говори за ключовата роля на образователната среда отвъд материалната база. Участниците имаха възможност не само да чуят експертни анализи, но и да се включат в практически работилници с реални казуси и да посетят образователно изложение с иновативни решения за училищата.

В работилницата на тема “Как да изградим силен екип и позитивна култура?” Съби Ангелов от „Немечек България“ даде насоки на училищните лидери как да разпознават хората с капацитет да бъдат съмишленици по пътя на промяната. Паралелно с това Мария Бонева от Prepodavame.bg води сесия за лидерство с емпатия и справяне с текучеството на учители. Програмата включи още дискусии за ефективния стил на комуникация и подходи, чрез които всеки учител да се чувства овластен да бъде творец, а не просто изпълнител на длъжностна характеристика.

“Вярваме, че всеки от участниците си е тръгнал с голяма доза вдъхновение и конкретни стратегии и инструменти за изграждане на култура на доверие”, обобщи Петко Иванов, ръководител на образователния портал Prepodavame.bg.