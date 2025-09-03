БългарияНовини

Камерите започват да измерват средната скорост по пътищата

16:04ч, сряда, 3 септември, 2025
От 12:00 часа на 6 септември камерите по пътищата в България официално ще започнат да измерват средната скорост на движение, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов. Новата мярка за контрол ще се прилага в 22 пътни отсечки – включително всички магистрали и пътища с висока концентрация на пътни произшествия.

По план до края на годината обхватът на системата ще се разшири до общо 1200 километра пътна мрежа. Подробна информация за конкретните участъци е публикувана на сайта на Тол управлението.

Освен това, около 15 октомври се очаква да стартира и контролът върху претоварването на камионите. До тогава ще се извършва калибриране на точките за контрол, за да бъде гарантирана точността на системата, уточни проф. Асенов.

