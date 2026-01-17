Остават броени часове за гласуване за „Дума на годината 2025“

Изберете до три думи в анкетата на „Как се пише?“ – гласуването приключва на 17 януари

Остават само два дни до края на гласуването в инициативата „Думи на годината 2025“, организирана от платформата „Как се пише?“. Анкетата ще приключи на 17 януари 2026 г. (събота) в 14:00 ч.

Всеки може да участва, като избере една, две или три думи от краткия списък с предложения, подредени по азбучен ред:

безобразие

бюджет

волейбол

главно Д

джен зи

евро

когато па-

локали

мършляк

протест

Десетте думи и изрази са определени от журито на инициативата, след като бяха разгледани 25-те най-популярни предложения от първия етап на гласуването.

В състава на журито влизат:

д-р Павлина Върбанова – създателка на „Как се пише?“,

доц. Георги Лозанов – философ и медиен експерт,

Веселина Седларска – журналистка и писателка,

Доротея Николова – учителка по български език и литература и журналистка,

д-р Иван Ланджев – поет и есеист.

Инициативата „Думи на годината“ се провежда ежегодно и цели да открои думите и изразите, които най-точно отразяват обществените настроения и теми през изминалата година.

Гласуването е отворено за всички желаещи ТУК.