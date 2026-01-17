БългарияГласовеКултураМненияНовини

Остават броени часове за гласуване за „Дума на годината 2025“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:14ч, събота, 17 януари, 2026
0 174 1 минута

Изберете до три думи в анкетата на „Как се пише?“ – гласуването приключва на 17 януари

Остават само два дни до края на гласуването в инициативата „Думи на годината 2025“, организирана от платформата „Как се пише?“. Анкетата ще приключи на 17 януари 2026 г. (събота) в 14:00 ч.

Всеки може да участва, като избере една, две или три думи от краткия списък с предложения, подредени по азбучен ред:

  • безобразие
  • бюджет
  • волейбол
  • главно Д
  • джен зи
  • евро
  • когато па-
  • локали
  • мършляк
  • протест

Десетте думи и изрази са определени от журито на инициативата, след като бяха разгледани 25-те най-популярни предложения от първия етап на гласуването.

В състава на журито влизат:
д-р Павлина Върбанова – създателка на „Как се пише?“,
доц. Георги Лозанов – философ и медиен експерт,
Веселина Седларска – журналистка и писателка,
Доротея Николова – учителка по български език и литература и журналистка,
д-р Иван Ланджев – поет и есеист.

Инициативата „Думи на годината“ се провежда ежегодно и цели да открои думите и изразите, които най-точно отразяват обществените настроения и теми през изминалата година.

Гласуването е отворено за всички желаещи ТУК.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:14ч, събота, 17 януари, 2026
0 174 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина