18-годишният Александър Василев отстъпи пред 72-ия в световната ранглиста при мъжете Рафаел Колиньон в откриващия мач от историческия за България двубой срещу Белгия за Купа „Дейвис“. Младата българска звезда игра повече от достойно срещу по-опитния съперник в зала „Колодрума“ в Пловдив, но бе победен от Колиньон с 6:3, 6:3.

„Беше нещо ново за мен, тъй като играя със съперник, който е №72 в света и е побеждавал много добри тенисисти. Опитът надделя, тъй като той е играл много повече мачове в световния тур и повече мачове за Купа „Дейвис“. Но е въпрос на време да се достигне това ниво. За мен е важно, че успях да се насладя и да играя най-добрия си тенис. Публиката в Пловдив беше страхотна, може би най-пълният корт, на който съм играл. Беше невероятно да съм част от този мач“, заяви Александър Василев.

Преди историческия мач на България от Световната група за Купа „Дейвис“ срещу полуфиналиста от последното издание на турнира Белгия Обединена Българска банка обяви дългосрочна подкрепа за Александър Василев и Иван Иванов, които станаха посланици на ОББ и Mastercad.

В неделя, 8 февруари, спортната програма стартира в 13:00 часа.