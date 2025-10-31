Безплатни консултации в Инспекцията по труда в Пловдив

Безплатни приемни за трудовите права на гражданите организира днес Главната инспекция по труда във всички свои дирекции в страната. Инициативата е по повод 118 години от създаването на институцията.

В Пловдив консултациите се провеждат в сградата на бившия Партиен дом на площад „Централен“ №1, на петия етаж. Гражданите могат да получат информация и съвети по въпроси, свързани със спазването на трудовото законодателство, заплащането на труда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Приемното време е от 9:00 до 17:30 часа, като не е необходимо предварително записване.

От началото на годината инспекторите по труда са извършили над 40 хиляди проверки в страната. Повече от 7 хиляди от тях са по сигнали за нарушения на трудовото законодателство, като най-често гражданите се оплакват от проблеми със заплащането. Значително по-малко са сигналите, свързани с условията на труд и безопасността на работното място.