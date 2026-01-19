Разкриха пълната програма на HILLS OF ROCK 2026

Картината на HILLS OF ROCK 2026 се подрежда по сцени и вече е ясна. Между 24 и 26 юли на Гребната база в Пловдив фестивалът отново ще заживее чрез тежката музика и своите хора. Новата Power Stage сцена, сцената На Тъмно и последната вълна от артисти допълват фестивалната картина и подчертават мащаба и жанровото разнообразие на тазгодишното издание в Пловдив.

Към вече обявените хедлайнери и международни имена на HILLS OF ROCK 2026 се присъединяват още изпълнители от различни жанрове, поколения и сцени, които за поредна година ще превърнат Пловдив в епицентър на рок, метъл и алтернативната култура през лятото на 2026. Tридневни и еднодневни билети има в продажба в мрежата на Ticket Station.

Към главната сцена на фестивала се присъединява и дуото от Лос Анджелис House of Protection – проект, в който инстинктът и импулсът са движеща сила. Противопоставяйки се на всякакви жанрови рамки и традиционни формати, те създават звук, който свързва хардкор, електроника и пънк в звуковото пространство за пълна творческа свобода, но и контролирана хаотичност. Вдъхновени от артисти като The Smashing Pumpkins, The Prodigy, Massive Attack, Cocteau Twins и Sleigh Bells, те изграждат собствен сценичен език и усещане за взаимност, в което границата между публиката и групата изчезва, непредсказуемостта е единственото сигурно нещо, а сцената – тяхното място за пълно освобождаване.

През 2026 HILLS OF ROCK представя и своята Power Stage, сцена, фокусирана върху тежката музика и модерното алтернативно звучене. Наред с вече обявените The Toy Dolls, Last Train, Nortnlane и Оrbit Culture, селекцията очертава силното присъствие на българската и регионалната тежка сцена и нейното звучене на живо. На 24 юли на Power Stage ще се качат Overhook, Нещо Цветно и Khanъ, които ще дадат старт със съвременен звук в различни форми. На 25 юли Power Stage ще бъде дом на любими български банди Engineer of Death, Hellion Stone и Джанго Зе, а на 26 юли – Velian, Black Tooth, Цар Плъх, Odd Crew и Vrani Volosa ще бъдат нейните главни герои.

HILLS OF ROCK разкрива и пълния график на сцена На Тъмно за 2026, която до този момент оставаше необявена и събира артисти с подчертано независим дух, алтернативен подход и собствен ярък стил. На 25 юли На Тъмно ще се появят Low-key, Da Seed, Almost Green, Innerglow, P.I.F и Ho99o9, които ще преминат през различни територии – от алтърнатив рок и инди до хибридни и експериментални форми. На 26 юли публиката ще види Karma Scale, Lavina, Lek City Case, Bazzookas и Koza Mostra, а на 27 юли програмата ще завърши със Sunblinds, Rusita, Gigashadow, Gotra feat. VEL и Контрол – емблематично име за българската рок сцена, което ще постави силен финал на тази селекция.

HILLS OF ROCK 2026 ще се проведе на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив, а еднодневни и тридневни билети са в продажба на цени в мрежата на Тикет Стейшън. За допълнителна информация и всички предстоящи новини следете festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и официалните профили на фестивала в социалните мрежи.

Фестивалът се организира от „Фест Тийм“ ООД като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.