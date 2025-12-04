Времето в Пловдив на 4 декември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 40 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 13 мин. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

Сутринта в равнинната част на областта отново ще е мъгливо. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7° С.

През деня облачността ще е значителна, като на много места в Горнотракийската низина ще се задържи мъгливо. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 9° и 12° С.

Снимка: Nadia Djachenko