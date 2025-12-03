АктуалноГрадътЗабравеният градКултураНовини

Въпреки съставения протокол, незаконният строеж расте

Незаконно строителство в самия център на Пловдив продължава, независимо от съставения протокол. Става дума за обект на ул. „Опълченска“, където се извършва значително надстрояване на покривен етаж без нужната документация, строително разрешително или съгласуване с НИНКН.

Вчера бяха информирани различни институции, сред които РДНСК и местната власт – район „Централен“, откъдето съставиха протокол за нерегламентираната намеса. Въпреки това, строежът продължава да расте и днес се изграждаше покривът на сградата, след като в предните дни бяха вдигнати високите стени на новия етаж.

  1. Защо занимавате хората с глупости , вижте какво става в държавата …. Вие сте тръгнали да правите статии , кое е законно и кое не е … Платена медия , като почти всички !

  2. А, тя Вероната такава сграда събори, за да я вдигне наново, два пъти по-голяма. Хем дело на самия Йосиф Шнитер, хем под носа на кмета. А тази е скрита, не се вижда от улицата,пък и не я събарят, само я увеличават, та кой ще ги спре.

